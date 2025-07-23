كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع أسعار الحديد، والدواجن، والسمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تقفز خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الجبن.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء