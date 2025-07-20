كتبت- دينا كرم:

قال المهندس أحمد ربيع السيد، مدير عام الخدمات التعدينية بشركة الوادي، لـ"مصراوي"، إن الشركة تنتج حاليًا نحو 200 ألف طن من الفوسفات شهريًا، مع وجود خطة لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 300 ألف طن بنهاية عام 2025- أي بزيادة 50%- بهدف تلبيه احتياجات السوق.

وأكد مدير عام الخدمات التعدينية أن معظم إنتاج الشركة من خام الفوسفات يستخدم في السوق المحلي، حيث تتولى الشركة استخراج الخام وتسويقه وبيعه داخل مصر كأولويه وبدون حد أقصى، مع توجيه الفائض للأسواق الخارجية.

وأضاف أن الشركة تعمل في مجال التعدين بدءًا من مراحل الأبحاث وتقييم الخامات وحتى خدمة ما بعد البيع، وتنفذ مشروعات متعددة بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية بشكل مباشر وكذلك من خلال بعض الشركات التابعة للهيئة.

وأشار إلى أن الشركة تدير و تشغل بنظام المشاركة عدد 7 مناجم في منطقة السباعية شرق النيل، إضافة إلى امتيازات التعدين في منطقة الوادي الجديد بالمشاركة مع هيئة الثروة المعدنية، وتعمل شركة "الوادي" في مصر منذ عام 2022.

وأوضح ربيع أن تقييم احتياطيات المناجم لا يزال جاريًا، من خلال تحليل البيانات الناتجة عن حفر الآبار، ضمن مراحل الأبحاث الجيولوجية التي تستغرق عادة نحو 6 أشهر.

وأشار إلى أن أحدث مشروعات الشركة يتم بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية، حيث تم توقيع تعاقد جديد بشأن أحد المناجم في الوادي الجديد، وبدأت الشركة بالفعل مرحلة الأبحاث الأولية للموقع.