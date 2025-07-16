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وزير البترول يقود جولة لكبار الضيوف للمتحف المصري الكبير

12:54 م الأربعاء 16 يوليو 2025

كريم بدوي

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كتبت- دينا كرم:

اصطحب كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفد رفيع المستوى يضم وزراء، وسفراء وعددًا من المحافظين، إلى جانب رؤساء كبرى شركات التعدين العالمية، في جولة تعريفية داخل المتحف المصري الكبير.

أكد بدوي، في بيان للوزارة اليوم أن الاكتشافات الكبرى المستقبلية ستكون ثمرة التعاون المستدام بين الحكومة والمستثمرين والمجتمع العالمي.

وأعلن بدوي أن مذكرة التفاهم الخاصة بنموذج استغلال الذهب والمعادن المصاحبة(MMEA) سيتم نشرها رسميًا على المنصات الرقمية للوزارة، مؤكدًا أن الشفافية تمثل ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات النوعية وتحفيز بيئة أعمال أكثر انفتاحًا.

وأوضح أن استراتيجية وزارة البترول لا تقتصر على عمليات التنقيب والاستخراج، بل تمتد لتشمل بناء منظومة صناعات تحويلية تسهم في تعظيم القيمة المضافة محليًا، وتعزز من مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية.

وأكد بدوي أن الحضور الدولي البارز في المنتدى من سفراء ورؤساء شركات عالمية يعكس تنامي ثقة المجتمع الدولي في الإصلاحات والتحولات التي يشهدها قطاع التعدين المصري، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع الشركاء الدوليين على دعمهم المستمر ومشاركتهم الفاعلة.

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كريم بدوي المتحف المصري الكبير وزير البترول
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