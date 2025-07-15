بزيادة 14%.. بدوي: إنتاج 640 ألف أوقية من الذهب والفضة خلال عام

كتبت- دينا كرم:

قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه من أهم النتائج والمؤشرات الإيجابية في قطاع التعدين خلال عام 2024/2025 إنتاج 640 ألف أوقية من الذهب والفضة خلال العام بزيادة حوالى 14% عن العام السابق.

وأوضح على هامش فعاليات منتدى مصر التعدين أن إجمالي مبيعات الذهب والفضة خلال عام بلغ نحو 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 57% عن العام الماضي .

وأضاف أنه تم إنتاج 26 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية بزيادة حوالى 39% عن العام السابق حيث تم تصدير 1.4 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية خلال العام ، بلغت قيمة صادراتهم 52.5 مليون دولار ، هذا بخلاف خام الفوسفات .

وتابع أنه بلغت عائدات تنمية الثروة المعدنية 446 مليون دولار بزيادة حوالى 131% عن العام السابق، ومن الجدير بالذكر أن هذه العائدات تشمل عائدات الذهب.

وأَضاف بدوي أن الإعلان عن نتائج المزايدة العامة رقم (1) لعام 2024 للبحث عن خامات (الرمال الكاولينية / رمل الزجاج) والمعادن المصاحبة لها بالصحراء الشرقية والتي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في ديسمبر2024 فى عدة قطاعات بنظام الاتاوة والضرائب، قد شهدت إقبالا كبيراً من الشركات العاملة بقطاع التعدين، حيث شاركت (٢٠) شركة منها (١٩) شركة قطاع خاص.

وتابع أنه تم تلقي (٣٨) عرض في (7) قطاعات بواقع 4 قطاع لخام الرمال الزجاجية و٣ قطاع لخام الرمال الكاولينية.

وأسفرت نتائج المزايدة عن فوز كل من شركة العربية للمناجم والمحاجر بالقطاع رقم (GS 1) خام الرمال الزجاجية، وشركة سبيلكو إيجيبت للخامات بالقطاعي رقمي (GS 3) و (GS 4) خام الرمال الزجاجية، وشركة باسيفيك للتعدين بالقطاع رقم (KS 1) خام الرمال الكاولينية،و الشركة الدولية للخدمات البترولية "إنكوم" بالقطاعين رقمي (KS 2) و (KS 3) خام الرمال الكاولينية.