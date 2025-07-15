كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 15-7-2025، عند نفس مستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3107 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3995 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 4660 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 5326 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53260 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165638 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 266300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.63 % إلى نحو 3364 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





