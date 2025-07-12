كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الفول، والدواجن، والزيت، وحديد عز، خلال تعاملات اليوم السبت 12-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع حديد عز.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

85 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

9 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الفول والزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت