أرباح دومتي تتراجع 93% لـ3 أسباب.. والدماطي: "غير سعيد"

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة الصناعات العربية – دومتي عن تحقيقها أرباح بقيمة 10.59 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 153.32 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام السابق 2024، بتراجع بنسبة 93 %،وفقًا للقوائم المالية المجمعة.

وتابع الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، أن الشركة سجلت صافى مبيعات بقيمة 2.25 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 2.28 عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2024.

وقال محمد عمر الدماطي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دومتي ، في بيان مرسل للبورصة، أنه غير سعيد بنتائج الأعمال عن ربع الأول للعام و لكنها كانت متوقعة في ظل عملية إعادة الهيكلة التي تقوم بها الشركة من خلال 3 محاور.

وأوضح الدماطي المحور الأول، الفصل الكامل ما بين قطاع المخبوزات و قطاع الأجبان والعصائر مما نتج عنه التخارج من العديد من الموزعين المشتركين في توزيع المنتجات وبالتالي تخفيض الكميات المباعة خلال شهر مارس .

وتابع أن المحور الثاني يتمثل في مضاعفة المصروفات التسويقية بغرض الدفاع عن وضع الشركة في السوق والتصدي للحملات الدعائية للمنافسين ، بالاضافة لتغير لوجو الشركة احتفالًا بمرور ٣٥ سنة على الانطلاق .

واستكمل أن المحور الثالث تضمن ما بدأ بعد نهاية المحور الأول وبداية العمل بالمحور الثاني ألا و هو تغير طريقة البيع في قطاعي التجزئة والجملة و التحول إلى سياسة البيع النقدي والتي سيظهر أثرها تدريجيًا بدء من نهاية الربع الثاني .

وأضاف الدماطي، أن الشركة تعمل على خطة إعادة الهيكلة بشكل كامل لتنفيذ قرار مجلس الإدارة بالفصل الكامل إلى شركتين مدرجتين بالبورصة، و في نفس الإطار تعمل على تقليل عدد أيام المديونية داخل السوق في قطاع الجملة وهو ما سيأخذ بعض الوقت والمقاومة من أجل تحقيق الهدف الذي يضمن للشركة تخفيض المصروفات التمويلية و بالتالي تحسين معدلات الربحية، و تعمل في نفس الإطار على زيادة المصروفات التسويقية لأكثر من الضعف على مدار العام لتسهيل عملية إعادة الهيكلة وزيادة سرعة دوران المنتج

وتوقع التحسن التدريجي بدء من الربع الثاني والعودة للمسار الطبيعي مع إعلان الانقسام الرسمي للشركة بنهاية الربع الثالث من أجل فتح فرص للاستثمار تدر أعلى عائد للمساهمين.

ويذكر أن شركة دومتي، حققت مبيعات بنحو 9.22 مليار جنيه خلال العام الماضي ، مقابل 7.5 مليار جنيه خلال 2023، وسجلت صافي أرباح عن العام السابق بلغ 501.17 مليون جنيه، مقابل 454.43 مليون جنيه.

وتأسست شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) عام 1990. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2015. ومتخصصة في صناعة الأغذية ومنتجات الألبان مع التركيز على الأجبان البيضاء و العصائر، حيث تقوم بإنتاج باقة متنوعة من المنتجات الغذائية والألبان والأجبان والعصائر بمختلف نكهاتها – المتوفرة في قرابة 200 وحدة بيعية بما في ذلك منتجات علامتي دومتي وبرافو.