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صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم

10:46 ص الإثنين 23 يونيو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 0.29% عند مستوى 31145 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.31%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.

وسجل رأسمال السوقي مكاسب تصل لـ 28 مليار جنيه بمستهل جلسة اليوم، ليسجل 220 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.192 تريليون جنيه سعر الفتح.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 2.67% عند مستوى 31055 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

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