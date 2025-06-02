مؤشرات البورصة تنتعش خلال أول 5 أشهر من 2025

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية صعودا جماعيا خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بدعم الأداء الجيد للشركات المطروحة في سوق المال، وفق التقارير الصادرة عن البورصة المصرية.

استحو ذ مؤشر "تميز " لبورصة النيل على النمو الأكبر بنسبة 31.6% خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، وتلاه مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ، ثم مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا.



أداء مؤشرات البورصة خلال أول 5 أشهر من 2025



حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 نموًا بنسبة 9% ليسجل مستوى 32696 نقطة عند إغلاق آخر جلسة بالشهر الماضي مقارنة بـ 29740 نقطة عند الفتح بأول جلسات العام الحالي.

وسجل مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة نموًا بنسبة 16% ليسجل مستوى 9506 نقطة عند إغلاق آخر جلسة بالشهر الماضي مقابل بـ 8143 عند الفتح بأول جلسات العام الحالي.

وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 15% ليسجل مستوى 12950 نقطة عند إغلاق آخر جلسة بالشهر الماضي مقابل بـ 11217 نقطة عند الفتح بأول جلسات العام الحالي.

وارتفع مؤشر الشريعة EGX 33 بنسبة 8% ليسجل مستوى 3334 نقطة عند إغلاق آخر جلسة بالشهر الماضي مقابل بـ 3086 نقطة عن الفتح بأول جلسات العام الحالي.

وحقق مؤشر تميز - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة " بورصة النيل"- نموًا بنسبة 31.6% ليسجل مستوى 13018 نقطة عند إغلاق آخر جلسة بالشهر الماضي مقابل بـ 9887 نقطة عن الفتح بأول جلسات العام الحالي.

تأسست بورصة النيل في عام 2007، وبدأ التداول الفعلي فيها عام 2010، فيما يبلغ عدد الشركات المقيدة في السوق 23 شركة موزعة بين 12 قطاعاً.

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