كتبت- آية محمد:

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون؛ بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيان وزارة الاتصالات اليوم، جاء ذلك بحضور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي لإطلاق المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن لتهيئة المجتمع الأهلي لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستداماتها.

ويهدف البروتوكول الأول بين المعهد القومي للاتصالات، وبنك ناصر الاجتماعي إلى دعم نحو 3000 مهني مستقل بقيمة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين في بنك ناصر الاجتماعي؛ بينما يهدف البروتوكول الثاني بين الهيئة القومية للبريد، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.

وأكد طلعت أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يشمل عددا من المحاور؛ حيث يعني المحور الأول بإتاحة أجهزة حاسب آلي بالتقسيط وذلك في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشباب من المهنيين المستقلين من خلال إتاحة أدوات العمل الأساسية لهم، ومن أهمها أجهزة الحاسب الآلي المحمول، الأمر الذي يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل الحر سواء داخل مصر أو خارجها.

وأوضح طلعت أن المحور الثاني يندرج ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بمختلف الوزارات بهدف تنمية قدرات العاملين بها على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأخص في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.

وأضاف طلعت أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والبريد متعددة الأوجه؛ مشيرا إلى أن التعاون الحالي يأتي تكريسا للجهود المبذولة إلى تحويل البريد المصري إلى منفذ رئيسي لتقديم الخدمات الحكومية في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوسع في محفظة الخدمات التي يقدمها، استنادًا إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها البريد لدى المواطنين، خاصة في القرى، وانتشار منافذه على مستوى الجمهورية والتي تصل إلى أكثر من 4500 منفذ.

ومن جانبها أكدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عدد من مجالات العمل.

وأشارت إلى أن الاستثمار في الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة هو أساس التنمية المستدامة فمن خلال البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعي والمعهد القومي للاتصالات نأمل في تمكين خريجي المعهد من الانطلاق بقوة في مسيرتهم المهنية والمساهمة الفعالة في بناء مستقبل رقمي مزدهر لمصر.

وأوضحت أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار سعي بنك ناصر الاجتماعي إلى تعزيز التعاون مع المعهد القومي للاتصالات وترسيخ الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كل فئات المجتمع، حيث سيتم توفير تمويل لعدد 3000 عميل من العاملين بمجال العمل الحر من خريجي ومتدربي مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن توقيع بروتوكول التعاون كذلك بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والهيئة القومية للبريد يهدف لتحقيق التكامل الاستراتيجي، والتعاون بين الطرفين لتحقيق أفضل النتائج لتعزير الشمول المالي وصولا لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

ومن المقرر أن يتولى تنفيذ محاور المذكرة المعهد القومي للاتصالات " NTI" ، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من القطاع الخاص المحلية والدولية المتخصصة.