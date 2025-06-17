بعد تراجعه 95 جنيها.. سعر الذهب يرتفع بحلول التعاملات المسائية اليوم

كتبت- آية محمد:

عاد سعر الذهب للارتفاع بشكل طفيف اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 17-6-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

كان سعر الذهب خسر نحو 95 جنيها من قيمته خلال يومين قبل أن يعود للتحسن قليلا بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3206 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4122 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4810 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5497 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 38480 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54970 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 170956 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 274850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17% إلى نحو 3391 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.