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صعود مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم بدعم مشتريات الأجانب

03:27 م الإثنين 16 يونيو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:


ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.08% عند مستوى 31042 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.21%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.87%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 49.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 24.12 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 25.29 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 4.60% عند مستوى 31016 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

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البورصة المصرية EGX30
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