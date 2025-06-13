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أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

10:39 ص الجمعة 13 يونيو 2025

أسعار الطماطم والبطاطس

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كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 13-6-2025، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 جنيهات و7.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 3 و7 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 4 جنيهات و18 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 3 و7 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 3 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 15 و35 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 30 و50 جنيهًا.

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