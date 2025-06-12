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سعر الدولار يقفز مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات الخميس

03:41 م الخميس 12 يونيو 2025

سعر الدولار

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 22 و49 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 12-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع، بزيادة 49 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع، بزيادة 37 قرشًا للشراء والبيع.

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