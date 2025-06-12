كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الزيت، والمكرونة، والعدس، واللحوم، والفول السائب، والجبن الأبيض والرومي، و اللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-6-2025، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.92 جنيه، بتراجع 30 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.52 جنيه، بزيادة 55 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.15 جنيه، بزيادة 42 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 88.79 جنيه، بتراجع 3.85 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.9 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 20.81 جنيه، بتراجع 6.53 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 61 جنيه، بتراجع 5.91 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.27 جنيه، بتراجع قرشين.

لتر زيت الذرة: 108.96 جنيه، بتراجع 2.41 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 403.63 جنيه، بتراجع 3.51 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 105.24 جنيه، بتراجع 61 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28.15 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 49.62 جنيه، بتراجع 1.35 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 135.89 جنيه، بتراجع 5.22 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 274.06 جنيه، بتراجع 4.7 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.52 جنيه، بتراجع 1.04 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 99.38 جنيه، بتراجع 4.49 جنيه.