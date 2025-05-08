رئيس القصابين ينصح المواطنين: هذه أبرز مواصفات الأضحية السليمة

كتبت- آية محمد:

كشف مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، عن أبرز مواصفات الأضحية السليمة التي يجب على المواطنين الانتباه لها عند الشراء، وقدم نصائح للمواطنين تتعلق بعملية الذبح وحفظ اللحوم.

قال وهبة إن من أهم علامات الأضحية السليمة أن تكون مشيتها طبيعية ولا تعاني من أي عرج، وأن تكون عيناها سليمتين وخاليتين من الدموع المتواصلة، وأن يكون فمها نظيف.

وأضاف أن لا تكون الأضحية ناظره في الأرض حيث أنها تكون هزيلة، كما شدد على ضرورة فحص الجلد للتأكد من عدم وجود أي ندبات.

وأشار وهبة إلى أن الأضحية السليمة يجب أن تكون واقفة وتأكل بشكل طبيعي معظم الوقت، أو على الأقل أن يكون فمها في وضع الحركة وكأنها تأكل، وأن تكون سليمة العينين والأذنين والرجلين، وخالية من العيوب الظاهرة.

وحذر وهبة من خطأ شائع بين كثير من المواطنين وهو وضع اللحوم في الأكياس مباشرة بعد الذبح وهي لا تزال ساخنة، موضحًا أن هذا يؤدي إلى فسادها حتى وإن تم حفظها في "الفريزر".

وشدد على ضرورة تعليق اللحوم لمدة ساعتين في مكان جيد التهوية وبعيد عن الشمس، قبل وضعها في الأكياس، وبهذا الشكل يمكن الحفاظ عليها ومنع تعرضها للتلف.

ودعا وهبة المواطنين إلى تجنب ذبح الإناث من الأبقار والجاموس، قائلًا أن "الأنثى وظيفتها تتجوز وتخلف"، وأن ذبحها يؤدي إلى إهدار للثروة الحيوانية.

وأشار وهبة إلى الأسعار الحالية للأضاحي، حيث تتراوح أسعار العجول البقري القائم بين 180 و190 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر العجول الجاموسي بين 150 و160 جنيهًا للكيلو.

وسعر العجول المستوردة "الكولومبي والبرازيلي" يصل إلى نحو 170 جنيهًا للكيلو القائم، في حين تتراوح أسعار الأغنام بين 210 و220 جنيهًا، ويصل سعر الخروف البلدي البرقي إلى ما بين 230 و240 جنيهًا للكيلو القائم، بحسب وهبة.

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