بعد تثبيت الفيدرالي للفائدة.. أسهم وول ستريت ترتفع في جلسة متقلبة

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت الأسهم في جلسة متقلبة أمس الأربعاء لكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية هبطت بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير بينما حذر من ارتفاع التضخم ومخاطر سوق العمل؛ وفق وكالة " رويترز"

وأضافت ، أنه في حين كان التداول متقلبًا بعد بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات رئيسه جيروم باول، شهدت الأسهم ارتفاعًا في أواخر الجلسة حيث قفزت شركات تصنيع الرقائق بعد أن ذكرت بلومبرج أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لإلغاء القيود على رقائق الذكاء الاصطناعي التي فرضتها إدارة بايدن.

وأوضحت رويترز في تقريرها أنه جاء ذلك بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة ثابتة ، بما يتماشى مع التوقعات. وبينما أكد البنك المركزي الأمريكي استمرار نمو الاقتصاد بوتيرة قوية، أشار إلى تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة في ظل مواجهته لتأثير سياسات ترامب الجمركية.

وقالت جوليا هيرمان، استراتيجية السوق العالمية لدى نيويورك لايف إنفستمنتس، إن مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم تركت بنك الاحتياطي الفيدرالي بلا أي خيارات جيدة على المدى القصير تقريباً.

وأضافت: " قدرتهم على خفض أسعار الفائدة استباقيًا لدعم النمو الاقتصادي مقيدة بمخاطر التضخم الصاعد، وعلى العكس من ذلك، فإن قدرتهم على رفع أسعار الفائدة استباقيًا للحد من مخاطر التضخم مقيدة بمخاطر تراجع النمو". "لذا، فهي معضلة ركود تضخمي".

"نتوقع أن نرى تخفيفًا ملموسًا من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي فقط في السيناريو الذي تكون فيه أرقام النمو الاقتصادي مخيبة للآمال حقًا."؛ بحسب التقرير.

وأشار آدم راينرت، كبير مسؤولي الاستثمار في مارشال فاينانشال، إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن احتمال تداعيات سياسات التعريفات الجمركية على الاقتصاد الكلي، قائلاً: "يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على قناعته وثقته. على المدى القريب، نعتقد أن جيروم باول وفريقه قد يضطرون إلى التأقلم مع هذا الوضع غير المريح".

واستكمل التقرير، أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وكبير المفاوضين التجاريين جيميسون جرير مع أكبر مسؤول اقتصادي في الصين لإجراء محادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع في خطوة أولى محتملة نحو السلام بعد أن أشعل ترامب حربًا تجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي.

في وول ستريت، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 284.97 نقطة، أي بنسبة 0.70%، ليصل إلى 41,113.97 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 24.37 نقطة، أي بنسبة 0.43%، ليصل إلى 5,631.28 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 48.50 نقطة، أي بنسبة 0.27%، ليصل إلى 17,738.16 نقطة.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي عادةً ما يتماشى مع سياسة أسعار الفائدة الفيدرالية، بمقدار 0.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.781%، مقارنةً بـ 3.789% في أواخر تعاملات يوم الثلاثاء.