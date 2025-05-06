خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن واللحوم والحديد والذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والأسمنت، واللحوم، والسمك البلطي، والأرز، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والأرز، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تقفز خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع الدواجن واللحوم والأرز وانخفاض العدس اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء