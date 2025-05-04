طرح 332 وحدة.. كيف تحصل على مصنع كامل التجهيزات من خلال منصة مصر الرقمية؟

كتبت- دينا خالد:

أعلن كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الأربعاء الماضي، عن طرح عدد 332 وحدة صناعية شاغرة كاملة التجهيزات والمرافق داخل المجمعات الصناعية في 10 محافظات وذلك عبر بوابة مصر الصناعية الرقمية.

وأضافت الوزارة في بيان سابق لها، أن هذا الطرح جاء بهدف تعميق التصنيع المحلي وتشجيعا لصغار المستثمرين الجادين على البدء الفوري في مشروعاتهم الصناعية.

وبدأ سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشــتراطات والمستندات إلكترونيا اعتباراً من ١ مايو ويستمر حتى ١٥ مايو الجاري، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية هنا

وسيتم طرح الوحدات في 10 مجمعات صناعية بكل من مجمع بياض العرب ببني سويف (19 وحدة ) ومجمع عرب العوامر باسيوط (38 وحدة) ومجمع هو بقنا (84 وحدة) و غرب جرجا بسوهاج (19 وحدة) ومجمع المطاهرة بالمنيا (3 وحدات ) والبغدادى بالاقصر (10 وحدات ) ومجمع الجنينة والشباك باسوان (146وحدة ) والمجمع المعدنى بالفيوم (وحدتين) فضلا عن مجمع الغردقة بالبحر الاحمر (8 وحدات )، ومجمع مرغم 2 بالاسكندرية (3 وحدات).

وتشمل الوحدات المطروحة أنشطة متنوعة تشمل صناعات هندسية وغذائية وقوى وغزل ونسيج ومفروشات وملابس جاهز وكيماوية ومواد بناء وصناعات معدنية ودوائية وجلود ، وبمساحات متنوعة حيث تتراوح مساحات الوحدات بين ١٤٤ م٢ و ٧٩٢ م٢ .

ويُمكن هذا الطرح المستثمرين من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن، ، كما يمكن للحاصلين على الوحدات الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات غير المالية المتنوعة مثل الخدمات التسويقية والتدريبية والدعم الفنى.

كما أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في إستخراج التراخيص الصناعية للوحدات ، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وكذا رسوم تقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون ٥٠٠ جنيه.. كما يمكن للمستثمر التقدم على اكثر من وحدة بالمجمع الصناعي لاستيعاب نشاطه الصناعي .

وحول خطوات التقدم إليكترونيا على الوحدات يقوم المستثمر بالدخول من خلال رابط بوابة طرح وحدات صناعية عبر المنصة هنا ثم اتباع عدد من الخطوات المبسطة:

١- تسجيل حساب علي البوابة

٢- اختيار الطرح المراد التقديم عليه وتحميل كراسة الشروط

٣- تسجيل بيانات طالب التخصيص

٤- دفع قيمة كراسة الشروط

٥- تسجيل بيانات الوحدة المطلوبة

٦- تسجيل معلومات الاتصال والمتابعه

٧- تسجيل دراسة الجدوي الفنية للمشروع (المنتجات – الالات المستخدمة –العماله وغيرها )

٨- مراجعه وطباعه طلب التقديم

٩- ارفاق المستندات بصيغه pdf

١٠- دفع قيمة تامين جدية الحجز

هذا وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور إغلاق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المتقدمة وسيتم تحديد الفائزين بالوحدات المطروحة وفق معايير محددة لبيان الجدية وبشفافية مطلقة ، مع منح الأولوية في التخصيص لطلبات التوسع للمشروعات القائمة داخل المجمع ذاته واثبتت الجدية وكذلك أولوية نسبية بالنسبة للمستثمرين الذين سيقومون بالسداد الفورى لثمن الوحدة.