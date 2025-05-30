كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، والزيت، والعدس، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الجمعة 30-5-2025، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الزيت والعدس واللحوم اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الجمعة 30-5-2025