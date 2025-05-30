كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الفلفل الحامي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 30-5-2025، بينما استقرت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 و8 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 2.5 و6.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3.5 و8.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية تتراوح بين 3 و7 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 32 و42 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و60 جنيهًا.