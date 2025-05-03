بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم؟

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية السبت، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3093 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3977 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4640 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5303 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 37120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53030 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164923 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 265150 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.04 % إلى نحو 3240 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.