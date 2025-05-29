كتبت- أمنية عاصم:

واصل سعر الذهب ارتفاعه اليوم في مصر بنحو 30جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس 29-5-2025 مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3080 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3960 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 4620 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 5280 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلي 36960جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 52800 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164208 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 264000جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.66 % إلى نحو 3309 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.