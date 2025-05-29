كتب- مصراوي:

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه تم إحالة بعض الشكاوى أو الملاحظات حول أسعار بيع المنتجات البترولية في عدد من المناطق بأكثر من ثمنها، إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقق.

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم على أنه في حال ثبوت وجود أي مخالفات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها، تأكيدًا لثوابت الوزارة في الشفافية والمساءلة، وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وما أُثير خلال المؤتمر الصحفي الأخير المنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بتاريخ 28 مايو 2025، وفق البيان.

قاطعت صحفية وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، خلال المؤتمر الذي عقده أمس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لتنقل له شكوى مواطنين من تسليم شركة تابعة للوزارة أنبوبة البوتاجاز لهم بأكثر من سعرها الرسمي بـ 40 و50 جنيها.

وقالت الصحفية ليلى العبد للوزير: "هل تعلم أن شركة بوتاجاسكو تبيع إسطوانة البوتاجاز بسعر 250 جنيهًا في المناطق العشوائية؟، مشيرة إلى أنها تواصلت مع رئيس الشركة، وكتبت تقريرًا صحفيا وأرسلته للشركة، ولكن لم تتلق ردا.

وجددت الوزارة تقديرها للتعاون البنّاء مع الصحفيين، وحرصها على استمرار عقد لقاءات دورية لتوضيح أي أمور تثار في وسائل الإعلام.

وحرصًا على سرعة البت في أية شكاوى أو ملاحظات تدعو وزارة البترول والثروة المعدنية السادة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية شكاوى أو ملاحظات ذات صلة عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 بما يضمن سرعة رصد المشكلات وتحديد أماكنها وبالتالي سرعة الاستجابة لها.