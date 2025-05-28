27 اتفاقية بترولية موقعة باستثمارات تتخطى 1.2 مليار دولار في 2024/2025

كتبت- دينا كرم:

كشف كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية تفاصيل عدد الاتفاقيات الموقعة وحجم الاستثمارات في قطاع البترول خلال العام المالي الحالي.

وأَضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم توقيع عدد 12 اتفاقية بترولية بإجمالي استثمارات تبلغ 631 مليون دولار، ومن المستهدف من خلالها حفر 43 بئرًا، بمنحة توقيع قدرها 23 مليون دولار.

وأوضح بدوي أن هناك 15 اتفاقية أخرى جارٍ الانتهاء من إجراءاتها، بإجمالي استثمارات 618.48 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم حفر 80 بئرًا ضمن هذه الاتفاقيات، بمنحة توقيع تبلغ 48.8 مليون دولار.

وبذلك يصل إجمالي عدد الاتفاقيات إلى 27 اتفاقية، بإنتاج يومي مضاف يقدر بنحو 41 ألف برميل زيت خام، و1370 مليون قدم مكعب من الغاز.

كما تم توقيع 3 اتفاقيات خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، بالإضافة إلى اتفاقيتين جديدتين بالهيئة العامة للبترول، جاري اتخاذ الإجراءات الخاصة بهما.

وفي الربع الرابع من العام المالي ذاته، تم توقيع اتفاقيتين جديدتين أيضا.

ووافق مجلس النواب على 5 اتفاقيات بترولية، في حين وافق مجلس الوزراء على 5 اتفاقيات أخرى، جار إرسالها إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.