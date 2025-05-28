كتبت- دينا كرم:

كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن حجم الاكتشافات والاحتياطيات المضافة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أنه في منطقة الصحراء الغربية، بلغ إجمالي عدد الآبار المحفورة 55 بئرًا، تم تقييم 50 منها، وأسفرت عن تحقيق 29 كشفًا بتروليًا زيت وغاز.

وأشار الوزير إلى أن حجم المخزون المضاف من هذه الاكتشافات بلغ نحو 118 مليون برميل من الزيت الخام والمتكثفات، إلى جانب 249 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وبحسب الوزير، فإن الاحتياطي المسترجع يقدر بنحو 32.7 مليون برميل من الزيت والمتكثفات، و46.5 مليار قدم مكعب من الغاز.

كما تم ربط 26 بئرًا على الإنتاج، بمتوسط إنتاج يومي متوقع يبلغ نحو 21.200 برميل من الزيت والمتكثفات، و62 مليون قدم مكعب من الغاز.