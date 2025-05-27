كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الفول المعبأ، والزيت، والمكرونة، والعدس، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025، بينما ارتفعت أسعار المسلي الصناعي، والجبن الأبيض والرومي، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.33 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو الفول المعبأ: 58.89 جنيه، بتراجع 1.7 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.45 جنيه، بتراجع 49 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 88.83 جنيه، بتراجع 2.12 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.01 جنيه، بزيادة 35 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.21 جنيه، بتراجع 4.69 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 59.72 جنيه، بتراجع 6.87 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.34 جنيه، بزيادة قرشين.

لتر زيت الذرة: 107.16 جنيه، بتراجع 1.14 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 396.7 جنيه، بتراجع 1.26 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.97 جنيه، بتراجع 68 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28 جنيه، بتراجع 21 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 50.87 جنيه، بزيادة 32 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 138.86 جنيه، بزيادة 1.38 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 271.54 جنيه، بزيادة 1.39 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.96 جنيه، بتراجع 30 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 98.72 جنيه، بزيادة 3.41 جنيه.