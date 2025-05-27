كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 و10 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 2 و5 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 5.5 و6.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5.5 و6.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 2.5 و7.5 جنيه.

الملوخية تتراوح بين 5 و7 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 30 و45 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 20 و25 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و50 جنيهًا.