سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 26 مارس 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 7675 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7788 جنيهًا.

الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6814 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5841 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 54512 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.