أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم 24-5-2025

كتبت- دينا كرم:



استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت 24-5-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و15 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 2 و6.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و6 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 4 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و8 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 33 و45 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و60 جنيهًا.