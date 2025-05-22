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انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور 22-5-2025

10:57 ص الخميس 22 مايو 2025

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البطاطس، والبصل، والكوسة، والباذنجان، والفلفل، والملوخية، والخيار، خلال تعاملات اليوم الخميس 22-5-2025، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والجوافة، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4.5 و15.5 جنيه، بزيادة 4.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الملوخية تتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 30 و45 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 20 و24 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و55 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

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أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور البطاطس
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