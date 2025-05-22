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ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اليوم 22-5-2025 (موقع رسمي)

10:12 ص الخميس 22 مايو 2025

أسعار البيض

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 22-5-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 139.2 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كرتونة البيض البلدي: 145.14 جنيه، بزيادة 2.52 جنيه.

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أسعار البيض كرتونة البيض البلدي كرتونة البيض
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