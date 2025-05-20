"الاستثمار" تتفق على إقامة منطقة صناعية ألمانية باقتصادية قناة السويس

كتبت- دينا خالد:

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه تم الاتفاق على دعم الجهود المبذولة لإقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك، خلال الافتتاح الرسمي للملتقى الاقتصادي العربي الألماني بحضور كاثرينا ريشا وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية الجديدة ونحو ٢٥٠ شركة ألمانية وعربية، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.

واستعرض الخطيب، أبرز التطورات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا، وكذا الإصلاحات التي تجريها الحكومة المصرية في السياسات المالية والنقدية والتجارية

وعرض الخطيب، بعض القرارات التي اتخذتها الوزارة لزيادة القدرة التنافسية المصرية في مجال التجارة، والعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي، وفق البيان.

وأشار الوزير، إلى أبرز الفرص الاستثمارية المتواجدة في مصر، والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية حاليا، والمميزات التي سيحصل عليها المستثمر الألماني من عمالة مدربة واتفاقات تجارية تتيح التصدير إلى العديد من الأسواق المحيطة بمصر، فضلا عن البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها الدولة المصرية حاليا.

وعقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية صباح اليوم اجتماعاً ثنائي مع وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية الجديدة، حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية والتجارية الجارية والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وذكر البيان، أن اللقاء قد تناول إمكانيات التعاون المشترك بين مصر وألمانيا، والتنسيق لعقد فعاليات الدورة السابعة من اللجنة المشتركة بين البلدين خلال العام الجاري، حيث ستترأس الوزيرة الألمانية وفداً حكومياً ويرافقها بعثة تجارية واستثمارية من كبرى الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري.