ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والفلفل، والملوخية، والخيار، والبرتقال الصيفي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار الباذنجان البلدي، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و10.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 5.5 و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5.5 و7.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 12 و24 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بزيادة جنيه.

يوسفي يتراوح بين 22 و40 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.