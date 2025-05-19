انخفاض الجمبري.. أسعار السمك اليوم الاثنين 19-5-2025 في سوق العبور

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار كيلو السبيط والكاليماري، والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الاثنين 19-5-2025، بينما ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 92 و94 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 210 و350 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و360 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و110 جنيهًا.