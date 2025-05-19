انخفاض سعر الذهب اليوم 19-5-2025 في مصر ببداية التعاملات

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب بنحو 7 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 19-5-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3015 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3877 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4523 جنيهًا للجرام

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5169 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 36180 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 51690 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 160755 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 258450 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.47% إلى نحو 3218 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





