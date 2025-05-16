ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16-5-2025 في مصر ببداية التعاملات

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 48 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3059 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3932 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4588 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5243 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 36700 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52430 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163057 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 262150 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.49% إلى نحو 3224 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.