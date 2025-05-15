انخفاض الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم 15- 5-2025

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البطاطس، والباذنجان، والخيار، والفلفل، واليوسفي، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار الكوسة، والملوخية، والجوافة، والبرتقال الصيفي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4.5 و11.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و 7.5جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 5.5 و 7.5جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 4 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الملوخية تتراوح بين 15 و17 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 25 و43 جنيهًا، بزيادة 9 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا، بزيادة جنيه.

يوسفي يتراوح بين 20 و45 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح بين 50 و80 جنيهًا.