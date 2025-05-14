انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3077 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3956 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4615 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5275 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 36920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52750 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164052 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 263750 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.59% إلى نحو 3231 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.