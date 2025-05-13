43.7 مليون محفظة.. عدد محافظ الإلكترونية يقفز بنسبة 31% خلال الربع الأول من العام

كتبت- آية محمد:

ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 31%، لتصل إلى 43.7 مليون محفظة إلكترونية بالربع الأول لعام 2025 مقارنًة بــ 33.3 مليون محفظة إلكترونية بالربع الأول لعام 2024.

جاء ذلك في تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الربع الأول لعام 2025 "الفترة من يناير إلى مارس 2025" الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، بحسب بيان للجهاز اليوم.

وبحسب التقرير، بلغ عدد المحافظ الإلكترونية 43.7 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد العمليات المالية المنفذة 589 مليون عملية بقيمة إجمالية تبلغ 859 مليار جنيه.

وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون كاش 56%، إي آند كاش 21%، اورنج كاش 19%، وي باي 4%.

كما جاء توزيع عدد العمليات المالية على الشركات بالترتيب: فودافون كاش 79%، إي آند كاش 11%، اورنج كاش 9%، وي باي 1%، بينما جاء توزيع قيمة العمليات المالية على الشركات كما يلي: فودافون كاش 83%، إي آند كاش 9%، اورنج كاش 7%، وي باي 1%.

وبمقارنة نتائج التقرير ما بين الربع الأول لعام 2025 والربع الأول لعام 2024 لوحظ ارتفاع بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية، حيث تبين ما يلي:

زيادة عدد المعاملات المالية التي نفذت باستخدام المحافظ بنسبة 61%، حيث بلغت 589.4 مليون عملية مالية بالربع الأول لعام 2025 مقارنًة بـ 366.7 مليون عملية مالية بالربع الأول لعام 2024.

زيادة القيمة الإجمالية للعمليات المالية المنفذة بنسبة 63% حيث بلغت 859.2 مليار جنيه بالربع الأول لعام 2025 مقارنًة بـ 525.6 مليار جنيه للربع الأول لعام 2024.

وقد جاءت مؤشرات خدمات المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات خلال الربع الأول لعام 2025 كالتالي:

جاءت نسب توزيع عدد المعاملات المالية وفقًا للخدمات كما يلي: التحويل من محفظة لأخرى 63%، يليه شحن الرصيد "موبايل – إنترنت" 21%، تليه عمليات الإيداع بنسبة 7%، والسحب بنسبة 6%، ثُم المدفوعات الأخرى من "تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ" بنسبة 3%.

وجاءت نسب توزيع قيمة المعاملات المالية وفقًا للخدمات كما يلي: التحويل من محفظة لأخرى 78%، يليه السحب بنسبة 13%، والإيداع بنسبة 6%، ثُم المدفوعات الأخرى من "تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ" بنسبة 2%، وشحن الرصيد "موبايل-إنترنت" بنسبة 1 %.

فيما جاءت نسب توزيع المبالغ النقدية التي تم إيداعها كالتالي: إيداع مباشر 85%، وإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي "ATM" 9%، وجاءت نسبة عمليات التحويل من حساب بنكي لمحفظة 6%.

بينما جاءت نسب توزيع المبالغ النقدية التي تم صرفها كما يلي: عمليات السحب 82%، المدفوعات الأخرى من "تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ" 13%، وشحن الرصيد "موبايل-إنترنت" بنسبة 5%.

الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لتحفيز استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات في السوق المصري:

1- تقدم الترتيب الدولي لمصر 39 مركزًا لتصبح في المركز 6 عالميًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول خلال عام 2024.

أصدرت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول " GSMA" مؤشرها السنوي للقواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لعام 2024، حيث تقدم الترتيب الدولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر 39 مركزًا ليصبح في المركز الـ 6 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنًة بالمركز الـ 45 في عام 2023، وقد ارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 93 نقطة في 2024 مقارنًة بـ 80 نقطة في 2023، محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم.

ويعكس تقدم مصر في هذا المؤشر نجاح جهود الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وتعزيز الشمول المالي كأحد المقومات الرئيسية لبناء اقتصاد رقمي تنافسي.

2- اعتماد بعض المبادرات لتشجيع استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات

اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدد من المبادرات مثل مبادرة سداد مصاريف المدارس والجامعات من خلال المحافظ الإلكترونية، ومبادرة شهر المرأة من خلال الحصول على وحدات مجانية عند الاشتراك وكاش باك عند إتمام المعاملات المالية، وكذلك مبادرات لذوي الهمم لتقديم بعض المزايا والخدمات.

3- إلزام الشركات مقدمي خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول بتعديل إجراءات فتح محافظ هاتف محمول لتصبح من سن 15 عام

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلزام الشركات مقدمي خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول بتعديل إجراءات فتح محافظ هاتف محمول لتصبح من سن 15 عام، وذلك تماشيًا مع السن القانوني لإصدار بطاقة الرقم القومي.

4- اعتماد الجهاز إطلاق خدمة تلقي التحويلات الواردة من الخارج إلى المحافظ الإلكترونية " IMR"

اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إطلاق خدمة تلقي التحويلات الواردة من الخارج إلى المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، حيث تُمكِّن هذه الخدمة تحويل الأموال من الخارج بأي عملة وإيداعها في محفظة المرسل له بالجنيه المصري حسب سعر الصرف الرسمي للعملة.