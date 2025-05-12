بعد هبوطه.. سعر "الجنيه الذهب" يخسر 640 جنيهًا خلال التعاملات

كتبت - دينا كرم:

تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 640 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، متأثرًا بانخفاض أسعار الذهب عالميًا بالتالي انخفاضه في السوق المحلي.

وسجل الجنيه الذهب في بداية التعاملات نحو 37320 جنيهًا، ثم هبط في منتصف التعاملات إلى مستوى 36520 جنيهًا، ثم قلص جزءًا من خسائره بحلول المساء ليسجل 36680 جنيهًا.

ورغم التحسن الطفيف في نهاية التعاملات، فإن الجنيه الذهب أنهى تعاملاته على تراجع إجمالي بلغ 640 جنيهًا مقارنة بسعر بداية اليوم.

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