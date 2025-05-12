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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الاثنين 12 مايو 2025

04:37 م الإثنين 12 مايو 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 5204 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5253 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4596 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3939 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 36771 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة

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الذهب سعر الذهب البورصة المصرية عيار 24
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