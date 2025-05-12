ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والباذنجان، والخيار، والجوافة، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار البصل الابيض، والكوسة، والفلفل الرومي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 و7 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 جنيه و7 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و10 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 12 و16 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 22 و34 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 18 و22 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

يوسفي يتراوح بين 20 و40 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 55 و80 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.