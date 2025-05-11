البورصة تعلن فتح باب الترشح لمجلس إداراتها (2025 - 2029)

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها لدورته (2025-2029) حيث وفقًا لأحكام قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 4364 لسنـة 2024 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية.

وبحسب البيان المنشور على شاشة البورصة، فإنه على من يرغب في الترشح زيارة موقع البورصة المصرية الإلكتروني www.egx.com.eg لسحب طلب الترشح والاطلاع على المستندات المطلوبة للترشح والتوجه إلى مقر البورصة المصرية.

وتابعت أنه التقدم للترشح سيكون خلال الفترة من يوم الاحد الموافق 25/05/2025 وحتى يوم الخميس الموافق 29/05/2025 يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 4:00 مساءً لتقديم الطلب والمستندات اللازمة في هذا الشأن، ولن يلتفت لأي طلبات ترد قبل أو بعد هذا الموعد.

وأشارت البورصة، إلى أن الانتخابات سوف تجري بمقر شركة مصر لنشر المعلومات EGID وسوف يُعلن عن موعد اجرائها على الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية www.egx.com.eg.