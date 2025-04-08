جولدمان ساكس يتوقع انخفاض خام برنت دون 40 دولار مع اشتعال الحرب التجارية

كتبت- دينا كرم:

خفضت مجموعة جولدمان ساكس، توقعاتها لأسعار النفط مرتين خلال أسبوع، موضحة إن هناك احتمالاً كبيراً لانخفاض سعر خام برنت إلى دون 40 دولاراً للبرميل في ظل ظروف "قاسية" مع اشتعال الحرب التجارية وارتفاع الإمدادات، بحسب ما نشرته " العربية".

وقال محللون، بمن فيهم يوليا جريجسبي، في مذكرة بتاريخ 7 أبريل: "في سيناريو أكثر تطرفاً وأقل احتمالاً، مع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتراجع الكامل لتخفيضات مجموعة أوبك+، مما قد يُنظم إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك، نتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل في أواخر عام 2026".

ولا يمثل هذا الرأي التوقعات الأساسية الحالية للبنك، والتي تُشير إلى أن خام برنت سيصل إلى 55 دولاراً في ديسمبر المقبل، بحسب ما نقلته "بلومبرج"، واطلعت عليه "العربية Business".

شهدت سوق النفط العالمية تقلبات حادة في الجلسات الأخيرة، حيث أدى تصعيد إدارة ترامب للحرب التجارية، بالإضافة إلى ردود فعل بعض الاقتصادات الأخرى، بما في ذلك الصين، إلى زيادة مخاطر الركود ورياح معاكسة لاستهلاك الطاقة. في الوقت نفسه، شهدت "أوبك+" تحولاً، حيث أضافت المزيد من البراميل أكثر مما كان متوقعاً بعد فترة طويلة من ضبط المعروض.

في ظل هذه الخلفية، خفضت بنوك، بما في ذلك جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وسوسيتيه جنرال، توقعاتها الأساسية لأسعار النفط، بالإضافة إلى استكشاف نتائج هبوطية وصعودية أقل احتمالاً، كما هو شائع في توقعات السلع الأساسية لتحديد نطاق مجموعة من السيناريوهات في ظل ظروف مختلفة.