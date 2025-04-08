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الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع فوق الـ 3 آلاف دولار للأونصة

01:38 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.93%، إلى نحو 3011 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ليعكس اتجاهه المنخفض على مدار آخر يومين، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج، ليعوض تراجعه بالأمس ويرتفع فوق مستوى 3 آلاف دولار للأونصة.

وبالأمس تراجع سعر الذهب عالميًا عن مستوى 3 آلاف دولار للأونصة، بحلول التعاملات المسائية، حيث سجل تراجعًا بنسبة 1.62% إلى نحو 2989 دولارًا للأونصة، ليفقد خلال اليوم نحو 37 دولارًا، حيث بدأ التعاملات على 3026 دولارًا للأونصة، بينما وصل في نهاية التعاملات إلى 2989 دولارًا للأونصة.

وجاءت هذا التراجعات وسط موجة خسائر ضربت الأسواق العالمية بفعل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي ودخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود بفعل التداعيات المتوقعة للرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها دونالد ترامب على أغلب دول العالم.

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