بعد هبوط عنيف للمؤشر الرئيسي.. البورصة توقف تداول11 سهما بشكل مؤقت

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية إيقاف التداول على 11 ورقة مالية بشكل مؤقت؛ بسبب تجاوز 10 منها نسب 5% و10% هبوطا، فيما سجلت واحدة صعود 5%.

وبحسب البيانات المنشورة على شاشة البورصة، تم إيقاف سهم شركة بريميم هيلثكير جروب لمدة 10 دقائق لتجاوزه نسبة 5% صعودا، فيما أوقف سهم شركة تعليم لخدمات الإدارة - - Taaleem Management Services لمدة 10 دقائق لتجاوزه نسبة 10 % هبوطا، وسهم الشركة الدولية للصناعات الطبية ايكمي لمدة 10 دقائق لتجاوزه نسبة 5% هبوطا.

وتم إيقاف أيضًا، سهم شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية لمدة 10 دقائق لتجاوزه نسبة 5% هبوطا، وسهم شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري لمدة 10 دقائق لتجاوزه نسبة 5% هبوطا، وسهم المشروعات الصناعية والهندسية لمدة 10 دقائق لتجاوزه نسبة 10% هبوطا.

كما تم إيقاف سهم الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني لمدة 10 دقائق لتجاوزه نسبة 10% هبوطا، وسهم شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري لمدة 10 دقائق لتجاوزه نسبة 10% هبوطا .

وشهدت البورصة بالمستهل على إيقاف سهم شركة القناة للتوكيلات الملاحية لمدة 10 دقائق لتجاوزه نسبة 10% هبوطا، وسهم شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات لمدة 10 دقائق لتجاوزه نسبة 5% هبوطا، وسهم شركة فتنس برايم للاندية الصحية لمدة 10 دقائق لتجاوزه نسبة 5% هبوطا.

يذكر أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 سجل أعنف هبوط بنسبة 4.38% ليستقر عند مستوى 30312 نقطة، بداية جلسة اليوم الأحد.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.08% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 5.13%.