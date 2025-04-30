بمناسبة عيد العمال.. وزير البترول يشيد بجهود العاملين بالقطاع ويحثهم على التكاتف من أجل الوطن

كتبت- دينا كرم:

وجه كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، رسالة شكر وتقدير لكافة العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية على الجهود المبذولة والعمل الدؤوب على مدار 24 ساعة لتوفير احتياجات المواطن المصري من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بالإضافة لجهودهم فى العديد من الأنشطة البترولية المتنوعة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد النقابة العامة للعاملين بالبترول.

وخلال اللقاء الذي يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، أوضح بدوي إنه حريص خلال لقاءاته على الحديث على المحاور الست الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة للتأكيد على أهميتها خلال الفترة القادمة مع الشركاء والمستثمرين الجدد لجذب استثمارات جديدة لتحقيق النمو المنشود في قطاع البترول من خلال تكثيف مشروعات الاستكشاف والتنمية والإنتاج، لتوفير احتياجات المواطن المصري وتقليل الفاتورة الاستيرادية، والاستفادة من البنية الأساسية في قطاعي التكرير والبتروكيماويات وإحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصري لزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي للدخل القومي.



وأضاف انه بدأت إحدى خطوات ذلك بالموافقة المبدئية لمجلس النواب على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وكذلك إعادة هيكلة مزيج الطاقة المصرى بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل الذي يعتمد على ٤٢٪ من الطاقة المتجددة وذلك بحلول عام ٢٠٣٠.

وأضاف أن من هذه المحاور المحور الخاص بالاهتمام بالطاقة البشرية والتي تعد الركيزة الأساسية الحقيقية للقطاع وذلك من خلال تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنه للعاملين، وكذلك الإلتزام بالاشتراطات البيئية والتوسع في مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة الخضراء مثل الأمونيا الخضراء بما لها من تأثير في جذب الاستثمارات، والمحور السادس الخاص بالتعاون الإقليمي لاستغلال موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والبنية الأساسية التي تمتلكها مصر من موانئ وشبكات خطوط أنابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعي ومصانع إسالة الغاز في ادكو ودمياط والتي تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأكد بدوي على أن كل فرد بمنظومة العمل البترولي له دور تكاملي مهم لتحقيق هذه الاستراتيجية، وعلى الجميع التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن، لافتاً إلى أن النقابة العامة للعاملين بالبترول لها دور مهم في توصيل هذه الرسائل وهذا النهج للعاملين في كافة المواقع البترولية.

وأشاد المهندس كريم بدوي بجهود العاملين في مواجهة التحديات وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة، وفي هذا الصدد استعرض وكلاء الوزارة ورؤساء هيئة البترول والقابضة للبتروكيماويات وهيئة الثروة المعدنية أهم مؤشرات ونتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة يوليو ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٥ والخطط المستهدفة خلال الفترة القادمة فى مجالات السلامة والصحة المهنية والبيئة وكفاءة الطاقة والإنتاج والاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات وقطاع الثروة المعدنية.

ومن جانبه وجه المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة، الشكر والتقدير لوزير البترول على هذا اللقاء الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد العمال في الأول من مايو كل عام، لافتاً إلى أن الاستقرار النفسي للعاملين له مفعول السحر في دفع عجلة الانتاج، وهو ما يحرص عليه وزير البترول والثروة المعدنية وقيادات القطاع خلال زياراتهم الميدانية.