

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-4-2025 مع بداية التعاملات، بعد أن انخفض سعره خلال تعاملات الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 15 جنيهًا، خلال تعاملات الثلاثاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية بحسب بيانات شعبة الذهب والمجوهرات الثمينة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-4-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5429 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4750 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4072 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3167 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2262 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 168848 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 38000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.93 % إلى نحو 3312 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.