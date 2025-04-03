في أول يوم بعد رسوم ترامب.. اللون الأحمر يخيم على المؤشر الرئيسي للبورصة بختام جلسة اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.02% عند مستوى 31699 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.47% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.

سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 35.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 33.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 68.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.89% عند مستوى 32026 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

خيم اللون الأحمر على أغلب أسواق المال العالمية في أول رد فعل بعد فرض دونالد ترامب رسوما جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم بين 10% و50% وفق كل دولة.